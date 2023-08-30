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  1. В Украине

Погорел на взятке в $3 000 за снятие с военного учета: в Киеве будут судить главу одной из ВВК

13:09, 30 августа 2023
У главы столичной ВВК обнаружили $90 000, автомобиль Audi Q7 2014 года выпуска и две квартиры на Печерске.
Погорел на взятке в $3 000 за снятие с военного учета: в Киеве будут судить главу одной из ВВК
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве будут судить одного из заведующих филиалом медицинского учреждения, который одновременно занимая должность председателя военно-врачебной комиссии требовал и получил взятку за оформление справки о непригодности к военной службе с исключением из учета. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ведомстве добавили, что должностное лицо также подозревается в приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

В начале января военнообязанный гражданин, имея определенные болезни, обратился в одно из медицинских учреждений столицы по поводу прохождения ВВК с последующим исключением из военного учета военнообязанных, отметили в прокуратуре.

В свою очередь, заведующий медучреждением сообщил мужчине, что независимо от имеющихся заболеваний военнообязанного, справка о его непригодности к военной службе с исключением из учета будет выдана исключительно при передаче 3 000 долларов США.

«В ходе контроля за совершение преступления должностное лицо задержали после получения 3 тыс. долларов США за оформление вышеупомянутых документов.

В ходе проведения обысков в служебном кабинете задержанного было обнаружено 35 тыс. долларов США, а по адресу проживания еще 55 тыс. долларов США. Также по месту его проживания были обнаружены 89 патронов калибра 5,45х39 мм, которые последний приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения», - говорится в сообщении.

Кроме того, на имущество обвиняемого, а именно на денежные средства 90 000 долларов США, автомобиль Audi Q7 2014 года выпуска, а также две квартиры в Печерском районе г. Киева наложен арест.

В настоящее время в отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

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