В ГУР подтвердили, что в Пскове уничтожены четыре самолета Ил-76

Также несколько единиц Ил-76 получили повреждения, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Ночь в российском Пскове прошла очень неспокойно. В районе аэропорта прогремели мощные взрывы. Пропагандистские каналы писали об атаке дронов и повреждении самолетов Ил-76.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил об уничтожении минимум четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 у коментарі виданню «Бабель»..

По его словам, сейчас еще устанавливают точное количество поврежденных и уничтоженных самолетов.

«Есть точные данные об уничтожении четырех Ил-76 и несколько единиц повреждений. Сейчас информация выясняется», - отметил Юсов.

Напомним, что ночью 30 августа произошла самая большая атака дронов по рф.

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