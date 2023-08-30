В ГУР подтвердили, что в Пскове уничтожены четыре самолета Ил-76

Ночь в российском Пскове прошла очень неспокойно. В районе аэропорта прогремели мощные взрывы. Пропагандистские каналы писали об атаке дронов и повреждении самолетов Ил-76.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил об уничтожении минимум четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 у коментарі виданню «Бабель»..
По его словам, сейчас еще устанавливают точное количество поврежденных и уничтоженных самолетов.
«Есть точные данные об уничтожении четырех Ил-76 и несколько единиц повреждений. Сейчас информация выясняется», - отметил Юсов.
Напомним, что ночью 30 августа произошла самая большая атака дронов по рф.
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