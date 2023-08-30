Укрытия в киевских заведениях образования будут открыты круглосуточно для населения – Кличко

Совет обороны Киева принял решение, предусматривающее, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители заведений образования Киева.
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