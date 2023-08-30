Укриття у київських закладах освіти будуть відкриті цілодобово для населення – Кличко

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Рада оборони Києва ухвалила рішення, яке передбачає, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Також ми писали, що у Києві ресторани працюватимуть на годину довше.

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