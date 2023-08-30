Укриття у київських закладах освіти будуть відкриті цілодобово для населення – Кличко

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Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

  1. В Україні

Укриття у київських закладах освіти будуть відкриті цілодобово для населення – Кличко

13:01, 30 серпня 2023
Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.
Укриття у київських закладах освіти будуть відкриті цілодобово для населення – Кличко
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Рада оборони Києва ухвалила рішення, яке передбачає, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Також ми писали, що у Києві ресторани працюватимуть на годину довше.

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