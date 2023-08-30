Майбутні водії можуть ознайомитися із маршрутами для складання практичних іспитів онлайн

Маршрути розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Після закінчення автошколи більшість учнів хвилюються, як успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Але майбутні водії можуть ознайомитись з актуальним переліком маршрутів онлайн.

Як нагадали у Головному сервісному центрі МВС, під час дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру складання практичних іспитів. Вони відбуваються в один етап: для відкриття категорій A1, A та B1 – на автомайданчику, а для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – на дорогах загального користування.

Маршрути розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням. Вибрати схему маршруту можна з переліку територіальних сервісних центрів у вашому регіоні.

«Всі вони погоджені з військовими адміністраціями, а деякі навіть були оновлені. Тому є безпечними та максимально адаптованими в умовах війни навіть для водіїв-початківців. Тож всі охочі можуть впевнено складати практичний іспит», - зазначили в ГСЦ МВС.

Отримати талон для складання практичного іспиту можна в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС, або онлайн через функціонал е-запис.

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