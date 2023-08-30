ПФ роз’яснив питання призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу

У Пенсійному фонді вказали на важливі аспекти щодо призначення субсидії.

Пенсійний фонд України нагадав громадянам нюанси призначення житлової субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу.

У ПФУ зазначили, що субсидія призначається один раз на календарний рік виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

При цьому, житлова субсидія не призначається, якщо нарахований середньомісячний сукупний дохід особи менше ніж розмір мінімальної заробітної плати та/або не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

«Водночас, якщо Вами або за Вас сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі не менше мінімального за І або ІІ квартал 2023 року, то субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу може бути призначена у разі Вашого звернення за нею у ІІІ або ІV кварталі 2023 року», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, Чи може призначатися субсидія, якщо особа оформила оплату частинами на покупку вартістю 10 000 грн.

Також повідомлялося, за який період в дохід домогосподарства при призначенні субсидії враховується пенсійна виплата.

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