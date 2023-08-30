ПФ разъяснил вопросы назначения субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа

В Пенсионном фонде указали важные аспекты назначения субсидии.

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам нюансы назначения жилищной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

В ПФУ отметили, что субсидия назначается один раз в календарный год, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

При этом жилищная субсидия не назначается, если начисленный среднемесячный совокупный доход лица меньше размера минимальной заработной платы и/или не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы по назначению жилищной субсидии.

«В то же время, если Вами или за Вас уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за I или II квартал 2023 года, то субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа может быть назначена в случае Вашего обращения за ней ІІІ или ІV квартале 2023 года», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, может ли назначаться субсидия, если лицо оформило оплату частями на покупку стоимостью 10 000 грн.

Также сообщалось, за какой период в доходе домохозяйства при назначении субсидии учитывается пенсионная выплата.

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