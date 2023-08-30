Будущие водители могут ознакомиться с маршрутами для сдачи практических экзаменов онлайн

Маршруты размещены на сайте Главного сервисного центра МВД.

Изображение: freepik.com

После окончания автошколы большинство учеников переживают, как успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Но будущие водители могут ознакомиться с актуальным перечнем маршрутов онлайн.

Как напомнили в Главном сервисном центре МВД, во время действия военного положения в Украине упрощена процедура сдачи практических экзаменов. Они проходят в один этап: для открытия категорий A1, A и B1 – на автоплощадке, а для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – на дорогах общего пользования.

Маршруты размещены на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке. Выбрать схему маршрута можно из списка территориальных сервисных центров в вашем регионе.

«Все они согласованы с военными администрациями, а некоторые даже были обновлены. Поэтому являются безопасными и максимально адаптированными в условиях войны даже для начинающих водителей. Так что все желающие могут уверенно сдавать практический экзамен», - отметили в ГСЦ МВД.

Получить талон для сдачи практического экзамена можно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД, или онлайн через функционал е-запись.

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