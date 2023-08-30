У ГУР підтвердили, що у Пскові знищено чотири літаки Іл-76

Також декілька одиниць Іл-76 отримали ушкодження, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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Ніч у російському Пскові пройшла дуже неспокійно. В районі аеропорту пролунали потужні вибухи. Пропагандистські канали писали про атаку дронів і пошкодження літаків Іл-76.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив про знищення щонайменше чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 у коментарі виданню «Бабель».

За його словами, наразі ще встановлюють точну кількість пошкоджених та знищених літаків.

«Є точні дані про знищення чотирьох Іл-76 і кілька одиниць пошкоджень. Зараз інформація зʼясовується», — зазначив Юсов.

Нагадаємо, що вночі 30 серпня відбулась найбільша атака дронів по рф.

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