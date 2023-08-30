Погорів на хабарі у $3 000 за зняття з військового обліку: у Києві судитимуть голову однієї з ВЛК

У голови столичної ВЛК виявили $90 000, автомобіль Audi Q7 2014 року випуску та дві квартири на Печерську.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві судитимуть одного з завідувачів філії медичного закладу, який одночасно займаючи посаду голови військово-лікарської комісії вимагав та одержав хабар за оформлення довідки про непридатність до військової служби з виключенням з обліку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві додали, що посадовець також підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

На початку січня військовозобов’язаний громадянин, маючи певні хвороби, звернувся в один з медичних закладів столиці щодо проходження ВЛК з подальшим виключенням з військового обліку військовозобов’язаних, зазначили у прокуратурі.

У свою чергу, завідувач медзакладу повідомив чоловіку, що незалежно від наявних захворювань військовозобов’язаного, довідка про його непридатність до військової служби з виключенням з обліку буде видана виключно за умови передачі 3 000 доларів США.

«У ході контролю за вчинення злочину посадовця затримали після одержання 3 тис. доларів США за оформлення вищезгаданих документів.

У ході проведення обшуків в службовому кабінеті затриманого виявили 35 тис. доларів США, а за адресою проживання ще 55 тис. доларів США. Також за місцем його мешкання були виявлені 89 набоїв калібру 5,45х39 мм, які останній придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу», - сказано у повідомленні.

Крім того, на майно обвинуваченого, а саме на грошові кошти 90 000 доларів США, автомобіль Audi Q7 2014 року випуску, а також на дві квартири у Печерському районі м. Києва накладено арешт.

На теперішній час відносно обвинуваченого діє запобіжний захід у вигляді застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

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