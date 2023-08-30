Погорів на хабарі у $3 000 за зняття з військового обліку: у Києві судитимуть голову однієї з ВЛК

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Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

  1. В Україні

Погорів на хабарі у $3 000 за зняття з військового обліку: у Києві судитимуть голову однієї з ВЛК

13:09, 30 серпня 2023
У голови столичної ВЛК виявили $90 000, автомобіль Audi Q7 2014 року випуску та дві квартири на Печерську.
Погорів на хабарі у $3 000 за зняття з військового обліку: у Києві судитимуть голову однієї з ВЛК
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві судитимуть одного з завідувачів філії медичного закладу, який одночасно займаючи посаду голови військово-лікарської комісії вимагав та одержав хабар за оформлення довідки про непридатність до військової служби з виключенням з обліку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві додали, що посадовець також підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

На початку січня військовозобов’язаний громадянин, маючи певні хвороби, звернувся в один з медичних закладів столиці щодо проходження ВЛК з подальшим виключенням з військового обліку військовозобов’язаних, зазначили у прокуратурі.

У свою чергу, завідувач медзакладу повідомив чоловіку, що незалежно від наявних захворювань військовозобов’язаного, довідка про його непридатність до військової служби з виключенням з обліку буде видана виключно за умови передачі  3 000 доларів США.

«У ході контролю за вчинення злочину посадовця затримали після одержання 3 тис. доларів США за оформлення вищезгаданих документів.

У ході проведення обшуків в службовому кабінеті затриманого виявили 35 тис. доларів США, а за адресою проживання ще 55 тис. доларів США. Також за місцем його мешкання були виявлені 89 набоїв калібру 5,45х39 мм, які останній придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу», - сказано у повідомленні.

Крім того, на майно обвинуваченого, а саме на грошові кошти 90 000 доларів США, автомобіль Audi Q7 2014 року випуску, а також на дві квартири у Печерському районі м. Києва накладено арешт.

На теперішній час відносно обвинуваченого діє запобіжний захід у вигляді застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

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