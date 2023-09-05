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Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

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Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

  1. В Украине

Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на передовой

20:08, 5 сентября 2023
Боевые медики пройдут специальные тренинги, на которых научатся проводить переливание крови.
Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на передовой
Источник фото: zn.ua
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Кабинет министров Украины внес изменения, которые позволяют боевым медикам проводить переливание крови раненым бойцам без ожидания прибытия в госпиталь или стабилизационных пунктов на передовой, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство ввело специальную учебную программу. Боевые медики пройдут специальные тренинги, на которых научатся проводить переливание первой группы крови 0 (I). Эта группа подходит для переливания людям с любой группой крови, учитывая систему АВ0.

«Указанная учебная программа полностью соответствует стандартам НАТО. В странах Альянса считается нормой обучать переливанию крови боевых медиков без медицинского образования. В Норвегии, например, вообще – переливать кровь имеют право даже обычные бойцы», – сообщили в Минздраве.

Ранее, согласно законам, кровь могли переливать только квалифицированные медицинские специалисты. Обычно это были медики с соответствующим образованием, которые работали в стабилизационных пунктах и больницах, куда раненых надо было доставить.

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