Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на передовой

Боевые медики пройдут специальные тренинги, на которых научатся проводить переливание крови.

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Кабинет министров Украины внес изменения, которые позволяют боевым медикам проводить переливание крови раненым бойцам без ожидания прибытия в госпиталь или стабилизационных пунктов на передовой, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство ввело специальную учебную программу. Боевые медики пройдут специальные тренинги, на которых научатся проводить переливание первой группы крови 0 (I). Эта группа подходит для переливания людям с любой группой крови, учитывая систему АВ0.

«Указанная учебная программа полностью соответствует стандартам НАТО. В странах Альянса считается нормой обучать переливанию крови боевых медиков без медицинского образования. В Норвегии, например, вообще – переливать кровь имеют право даже обычные бойцы», – сообщили в Минздраве.

Ранее, согласно законам, кровь могли переливать только квалифицированные медицинские специалисты. Обычно это были медики с соответствующим образованием, которые работали в стабилизационных пунктах и больницах, куда раненых надо было доставить.

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