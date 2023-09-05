Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на передовій

Бойові медики пройдуть спеціальні тренінги, на яких навчаться проводити переливання крові.

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Кабінет міністрів України вніс зміни, які дозволяють бойовим медикам проводити переливання крові пораненим бійцям без очікування прибуття до госпіталю чи стабілізаційних пунктів на передовій, – повідомляє пресслужба МОЗ.

Міністерство запровадило спеціальну навчальну програму. Бойові медики пройдуть спеціальні тренінги, на яких навчаться проводити переливання першої групи крові 0(I). Ця група підходить для переливання людям з будь-якою групою крові, враховуючи систему АВ0.

«Зазначена навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці», – повідомили у МОЗ.

Раніше, згідно з законами, кров могли переливати лише кваліфіковані медичні фахівці. Зазвичай це були медики з відповідною освітою, які працювали в стабілізаційних пунктах і лікарнях, куди поранених треба було доставити.

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