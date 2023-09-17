«Украина всегда возвращает свое»: Ермак показал фото с военными в Клещеевке

Украинские защитники вошли в населенный пункт Клещеевка.

В воскресенье, 17 сентября, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал фото с военными в населенном пункте Клещеевка на фоне местного храма.

«Украина всегда возвращает свое», - подписал он фото.

То, что военные в Клещеевке, можно узнать по разрушенному за ними Покровскому храму.

Вместе с тем, в пресс-службе бригады «Лють» сообщили «Суспільному», что в Клещеевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут. В бригаде посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области.

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