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Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

«Украина всегда возвращает свое»: Ермак показал фото с военными в Клещеевке

16:56, 17 сентября 2023
Украинские защитники вошли в населенный пункт Клещеевка.
«Украина всегда возвращает свое»: Ермак показал фото с военными в Клещеевке
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В воскресенье, 17 сентября, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал фото с военными в населенном пункте Клещеевка на фоне местного храма.

«Украина всегда возвращает свое», - подписал он фото.

То, что военные в Клещеевке, можно узнать по разрушенному за ними Покровскому храму.

Вместе с тем, в пресс-службе бригады «Лють» сообщили «Суспільному», что в Клещеевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут. В бригаде посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области. 

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