Налоговики объяснили нюансы открытия и закрытия рабочей смены при применении ПРРО

Каков механизм открытия и закрытия рабочей смены при применении ПРРО операций лицом, совершающим расчетные операции.

Государственная налоговая служба по работе с крупными налогоплательщиками разъяснила, каков механизм открытия и закрытия рабочей смены при применении ПРРО операций лицом, осуществляющим расчетные операции.

При применении ПРРО открытие рабочей смены происходит на основании технологического сообщения с типом открытия смены, которое автоматически формируется программным обеспечением ПРРО при выполнении такой операции лицом, совершающим расчетные операции.

Закрытие рабочей смены осуществляется на основании Z-отчета или технологического сообщения о закрытии смены, которое формирует программное обеспечение ПРРО после формирования Z-отчета.

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