Чи необхідно ФОП - платнику ЄП застосовувати РРО при продажі товарів через торгівельні автомати

Чи необхідно ФОП - платнику єдиного податку, який здійснює продаж продовольчих товарів за допомогою торгівельних автоматів (вендингових автоматів), застосовувати РРО.

Джерело фото: zp.tax.gov.ua

Якщо фізична особа-підприємець – платник єдиного податку здійснює продаж продовольчих товарів та/або напоїв (не підакцизних товарів) за допомогою торгівельних автоматів (вендингових автоматів), в яких вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори, що включені до Реєстру РРО, то КОРО та РК не застосовуються.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області.

Реєстр РРО, що розміщений на вебпорталі ДПС за посиланням: «Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Реєстри», містить декілька моделей РРО (вбудованих електронних контрольно-касових реєстраторів) від різних виробників, для яких передбачено сферу застосування – використання в автоматах з продажу товарів (послуг).

Водночас, суб’єкт господарювання може прийняти рішення щодо використання в автоматах з продажу товарів ПРРО.

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