Необходимо ли ФЛП - плательщику ЕН применять РРО при продаже товаров через торговые автоматы

Необходимо ли ФЛП – плательщику единого налога, осуществляющего продажу продовольственных товаров с помощью торговых автоматов (вендинговых автоматов), применять РРО.

Источник фото: zp.tax.gov.ua

Если физическое лицо-предприниматель – плательщик единого налога осуществляет продажу продовольственных товаров и/или напитков (не подакцизных товаров) с помощью торговых автоматов (вендинговых автоматов), в которых встроены электронные контрольно-кассовые регистраторы, включенные в Реестр РРО, то КОРО и РК не применяются.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Реестр РРО, размещенный на вебпортале ДПС по ссылке: «Главная/Справочники, Реестры, Перечни/Реестры», содержит несколько моделей РРО (встроенных электронных контрольно-кассовых регистраторов) от разных производителей, для которых предусмотрена область применения – использование в автоматах по продаже товаров (услуг).

В то же время, предприятие может принять решение об использовании в автоматах по продаже товаров ПРРО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.