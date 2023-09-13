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Необходимо ли ФЛП - плательщику ЕН применять РРО при продаже товаров через торговые автоматы

20:31, 13 сентября 2023
Необходимо ли ФЛП – плательщику единого налога, осуществляющего продажу продовольственных товаров с помощью торговых автоматов (вендинговых автоматов), применять РРО.
Необходимо ли ФЛП - плательщику ЕН применять РРО при продаже товаров через торговые автоматы
Источник фото: zp.tax.gov.ua
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Если физическое лицо-предприниматель – плательщик единого налога осуществляет продажу продовольственных товаров и/или напитков (не подакцизных товаров) с помощью торговых автоматов (вендинговых автоматов), в которых встроены электронные контрольно-кассовые регистраторы, включенные в Реестр РРО, то КОРО и РК не применяются.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Реестр РРО, размещенный на вебпортале ДПС по ссылке: «Главная/Справочники, Реестры, Перечни/Реестры», содержит несколько моделей РРО (встроенных электронных контрольно-кассовых регистраторов) от разных производителей, для которых предусмотрена область применения – использование в автоматах по продаже товаров (услуг).

В то же время, предприятие может принять решение об использовании в автоматах по продаже товаров ПРРО.

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