Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышли с российского рынка

PVH передала местное подразделение под новым именем.

Источник фото: Pymnts.com

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, покинула рынок россии, передав бизнес топ-менеджеру Денису Щукину, – сообщает Archyde.

Таким образом, в августе PVH вышла из капитала российского подразделения ООО «Пивиейч Сторс Рус», а новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин. Название сменилось на ООО «Ритейл Экселенс».

Эксперты считают, что такая сделка позволяет иностранным компаниям формально уйти с российского рынка, сохранив при этом возможность для возвращения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.