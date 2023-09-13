Calvin Klein і Tommy Hilfiger вийшли з російського ринку

PVH передала місцевий підрозділ під новим ім’ям.

Джерело фото: Pymnts.com

Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, залишила ринок росії, передавши бізнес топ-менеджеру Денису Щукіну, – повідомляє Archyde.

Так, у серпні PVH вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ «Півіейч Сторс Рус», а новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін. Назва змінилася на ТОВ «Рітейл Екселенс».

Експерти вважають, що така угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість для повернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.