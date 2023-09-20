Податківці пояснили нюанси відкриття та закриття робочої зміни при застосуванні ПРРО

Який механізм відкриття та закриття робочої зміни при застосуванні ПРРО операцій особою, яка здійснює розрахункові операції.

Державна податкова служба по роботі з великими платниками податків роз’яснила, який механізм відкриття та закриття робочої зміни при застосуванні ПРРО операцій особою, яка здійснює розрахункові операції.

При застосуванні ПРРО відкриття робочої зміни відбувається на підставі технологічного повідомлення з типом відкриття зміни, яке автоматично формується програмним забезпеченням ПРРО при виконанні такої операції особою, яка здійснює розрахункові операції.

Закриття робочої зміни здійснюється на підставі Z-звіту або технологічного повідомлення про закриття зміни, яке формує програмне забезпечення ПРРО після формування Z-звіту.

Раніше ми писали, чи необхідно ФОП - платнику ЄП застосовувати РРО при продажі товарів через торгівельні автомати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.