Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету, документ

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

  1. У світі

Зеленський зустрінеться з міністром оборони США вже цього тижня

17:39, 19 вересня 2023
Зустріч Президента України та міністра оборони США відбудеться у четвер, 21 вересня.
Зеленський зустрінеться з міністром оборони США вже цього тижня
Джерело фото: EPA/UPG
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністр оборони США Ллойд Остін за результатами засідання у форматі «Рамштайн» 19 вересня анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня, – пише «Укрінформ».

«Чекаю на зустріч з Президентом Зеленським у Пентагоні в четвер», – сказав американський міністр.

Він також зауважив, що США тісно співпрає з українською владою щодо забезпечення та моніторингу використання переданої допомоги.

«Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоби забезпечити збереження та ефективне використання всього переданого», – сказав Остін.

Зустріч у форматі «Рамштайн» Ллойд Остін оцінив як «дуже успішну».

Раніше глава Пентагону під час засідання «Рамштайн» у Німеччині заявив, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду