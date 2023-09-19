Зеленський зустрінеться з міністром оборони США вже цього тижня

Зустріч Президента України та міністра оборони США відбудеться у четвер, 21 вересня.

Джерело фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін за результатами засідання у форматі «Рамштайн» 19 вересня анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня, – пише «Укрінформ».

«Чекаю на зустріч з Президентом Зеленським у Пентагоні в четвер», – сказав американський міністр.

Він також зауважив, що США тісно співпрає з українською владою щодо забезпечення та моніторингу використання переданої допомоги.

«Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоби забезпечити збереження та ефективне використання всього переданого», – сказав Остін.

Зустріч у форматі «Рамштайн» Ллойд Остін оцінив як «дуже успішну».

Раніше глава Пентагону під час засідання «Рамштайн» у Німеччині заявив, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні.

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