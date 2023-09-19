НАЗК внесло 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER до списку кандидатів на санкції

НАЗК пропонує долучити до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER для танків ворога.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 14 російських імпортерів верстатів німецького виробника SPINNER до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції. Про це повідомляє НАЗК.

«Рішення було прийнято після отримання інформації про доставлення з виробничих потужностей заводу в Туреччині універсального оброблювального центру (верстату) німецького виробника SPINNER для російського АТ «Серовский механический завод» (СМЗ). росії потрібен цей верстат для реалізації програми з нарощування виробництва осколково-фугасних снарядів для російських танків, які потім використовуються у війні проти України», — йдеться у повідомленні.

НАЗК зазначає, що більшість російської зброї останнє десятиріччя вироблялося та продовжує вироблятися на верстатах країн G7, оскільки сама рф не має такого матеріально-технічного та технологічного забезпечення.

«Під час «снарядного голоду» таке обладнання стає критично важливим для рф. Вона активно використовує компанії-посередники для купівлі та доставлення стратегічно важливих верстатів, запасних частин, інструментів, програмного забезпечення та рідин для них для продовження ведення війни», — розповіли у відомстві.

Додається, що згаданий верстат був відправлений з Туреччини та очікується російським збройним заводом наприкінці вересня. Імпортером виступає російське ООО «Юмак».

НАЗК вже надіслало офіційного листа Федеральному міністерству економіки й технології Німеччини та безпосередньо виробнику компанії Spinner, яким повідомило, що верстат був фактично проданий російській армії та буде використовуватися для виробництва боєприпасів країни-агресорки.

«Після початку повномасштабного вторгнення обсяг постачання обладнання Spinner до рф у 2022-2023 рр. збільшився на понад 500%», — вказали в НАЗК.

Серед компаній, які також допомагають рф в обході санкцій потрапили до списків кандидатів на санкції:

ООО “МАШИН ГРУПП”

ООО “МАШЭКС-СЕРВИС”

ООО “ВЕГА – ОМ”

ООО “АВБИС”

ООО “НОВОКОМ”

ООО “ИТБ СЕРВИС”

ООО “АРТ-МЕХАНИКС”

ООО “ДВКЦ”

ООО “ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ”

ООО “НЕВИЗ”

ООО “ШПИННЕР ТЕХНОЛОДЖИ”

ООО ТТК “КАММАРКЕТ”

ООО “ШПИННЕР”

ООО «ЮМАК»

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