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НАПК внесло 14 российских импортеров немецких станков SPINNER в список кандидатов на санкции

17:27, 19 сентября 2023
НАПК предлагает включить в список кандидатов на международные и украинские санкции 14 российских импортеров немецких станков SPINNER для танков врага.
НАПК внесло 14 российских импортеров немецких станков SPINNER в список кандидатов на санкции
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло 14 российских импортеров станков немецкого производителя SPINNER в список кандидатов на международные и украинские санкции. Об этом сообщает НАПК.

«Решение было принято после получения информации о доставке по производственным мощностям завода в Турции универсального обрабатывающего центра (станка) немецкого производителя SPINNER для российского АО «Серовский механический завод» (СМЗ). россии нужен этот станок для реализации программы по наращиванию производства осколочно-фугасных снарядов для российских танков, которые затем используются в войне против Украины», — говорится в сообщении.

НАПК отмечает, что большинство российского оружия в последнее десятилетие производилось и продолжает производиться на станках стран G7, поскольку сама рф не имеет такого материально-технического и технологического обеспечения.

«Во время «снарядного голода» такое оборудование становится критически важным для России. Она активно использует компании-посредники для покупки и доставки стратегически важных станков, запасных частей, инструментов, программного обеспечения и жидкостей для продолжения ведения войны», — рассказали в ведомстве.

Добавляется, что этот станок был отправлен из Турции и ожидается российским вооруженным заводом в конце сентября. Импортером выступает российское ООО «Юмак».

НАПК уже направило официальное письмо Федеральному министерству экономики и технологии Германии и непосредственно производителю компании Spinner, которым сообщило, что станок был фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессорки.

«После начала полномасштабного вторжения объем поставки оборудования Spinner в рф в 2022-2023 гг. увеличился более чем на 500%», - указали в НАПК.

Среди компаний, которые также помогают россии в обходе санкций попали в списки кандидатов на санкции:

ООО “МАШИН ГРУПП”

ООО “МАШЭКС-СЕРВИС”

ООО “ВЕГА – ОМ”

ООО “АВБИС”

ООО “НОВОКОМ”

ООО “ИТБ СЕРВИС”

ООО “АРТ-МЕХАНИКС”

ООО “ДВКЦ”

ООО “ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ”

ООО “НЕВИЗ”

ООО “ШПИННЕР ТЕХНОЛОДЖИ”

ООО ТТК “КАММАРКЕТ”

ООО “ШПИННЕР”

ООО «ЮМАК»

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