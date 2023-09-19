Зеленский встретится с министром обороны США уже на этой неделе

Встреча Президента Украины и министра обороны США состоится в четверг, 21 сентября.

Источник фото: EPA/UPG

Министр обороны США Ллойд Остин по результатам заседания в формате «Рамштайн» 19 сентября анонсировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, – пишет «Укринформ».

«Жду встречи с Президентом Зеленским в Пентагоне в четверг», – сказал американский министр.

Он также отметил, что США тесно сотрудничает с украинскими властями по обеспечению и мониторингу использования переданной помощи.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить сохранность и эффективное использование всего переданного», – сказал Остин.

Встречу в формате «Рамштайн» Ллойд Остин оценил как «очень успешную».

Ранее глава Пентагона во время заседания «Рамштайн» в Германии заявил, что танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине.

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