Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин предоставил ГБР доступ к отпечаткам пальцев рук и отцифрованным изображениям лиц граждан

Правительство внесло изменения в Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, предоставив доступ к биометрической информации ГБР.

Бюджетных средств в 2024 году хватит всего на 400 новых судей, – проект Бюджета, документ

Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

Авторы законопроекта об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр объяснили его необходимость

Законопроект предусматривает, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

В Верховном Суде раскрыли тайну особого мнения Всеволода Князева

Текст особого мнения экс-председателя Верховного Суда внес в Реестр начальник управления обеспечения работы Большой Палаты.

Какие зарплаты Кабмин предлагает установить в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Должностные оклады САП предлагают определить отдельной нормой.

  1. В мире

Зеленский встретится с министром обороны США уже на этой неделе

17:39, 19 сентября 2023
Встреча Президента Украины и министра обороны США состоится в четверг, 21 сентября.
Зеленский встретится с министром обороны США уже на этой неделе
Источник фото: EPA/UPG
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр обороны США Ллойд Остин по результатам заседания в формате «Рамштайн» 19 сентября анонсировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, – пишет «Укринформ».

«Жду встречи с Президентом Зеленским в Пентагоне в четверг», – сказал американский министр.

Он также отметил, что США тесно сотрудничает с украинскими властями по обеспечению и мониторингу использования переданной помощи.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить сохранность и эффективное использование всего переданного», – сказал Остин.

Встречу в формате «Рамштайн» Ллойд Остин оценил как «очень успешную».

Ранее глава Пентагона во время заседания «Рамштайн» в Германии заявил, что танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду