С момента возобновления малой приватизации госбюджет получил более 4 млрд грн

Более 4 млрд грн получил госбюджет от продажи государственного имущества с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.
Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.
Как отмечается, за год команда нашла новых собственников для 439 убыточных государственных активов. В среднем почти 5 предпринимателей соревнуются за каждый актив – всего в приватизации приняло участие более 2000 украинских бизнесменов.
Новые владельцы, кроме победных сумм, должны уплатить 960 млн грн долгов предприятий перед работниками и бюджетом, а также 680 млн грн НДС (20% победных предложений на аукционах).
Среди крупнейших активов, проданных ФГИУ:
- Отель «Эрмитаж» в Киеве – 311 млн грн
- ГП «Укроборонресурсы» в Киеве – 210 млн грн
- ГП «Ровноторф» – 205 млн грн
- Морской порт «Усть-Дунайск» – 201 млн грн
- АО «Львовский ювелирный завод» – 185 млн грн.
«Решение возобновить малую приватизацию оказалось на 100% оправданным – нам удалось привлечь 4 млрд грн для поддержки Сил обороны и создать возможности для развития бизнеса. Сегодня перед нами стоит еще больший вызов – продажа активов приватизации и санкционного имущества. Это позволит привлечь международные инвестиции и получить еще больше средств для бюджета», – отмечает и.о. Главы ФГИУ Александр Федоришин.
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