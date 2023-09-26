С момента возобновления малой приватизации госбюджет получил более 4 млрд грн

В среднем почти 5 предпринимателей соревнуются за каждый актив.

Более 4 млрд грн получил госбюджет от продажи государственного имущества с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.

Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Как отмечается, за год команда нашла новых собственников для 439 убыточных государственных активов. В среднем почти 5 предпринимателей соревнуются за каждый актив – всего в приватизации приняло участие более 2000 украинских бизнесменов.

Новые владельцы, кроме победных сумм, должны уплатить 960 млн грн долгов предприятий перед работниками и бюджетом, а также 680 млн грн НДС (20% победных предложений на аукционах).

Среди крупнейших активов, проданных ФГИУ:

Отель «Эрмитаж» в Киеве – 311 млн грн

ГП «Укроборонресурсы» в Киеве – 210 млн грн

ГП «Ровноторф» – 205 млн грн

Морской порт «Усть-Дунайск» – 201 млн грн

АО «Львовский ювелирный завод» – 185 млн грн.

«Решение возобновить малую приватизацию оказалось на 100% оправданным – нам удалось привлечь 4 млрд грн для поддержки Сил обороны и создать возможности для развития бизнеса. Сегодня перед нами стоит еще больший вызов – продажа активов приватизации и санкционного имущества. Это позволит привлечь международные инвестиции и получить еще больше средств для бюджета», – отмечает и.о. Главы ФГИУ Александр Федоришин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.