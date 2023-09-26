З моменту відновлення малої приватизації держбюджет отримав понад 4 млрд грн

В середньому майже 5 підприємців змагаються за кожен актив.

Понад 4 млрд грн отримав держбюджет від продажу державного майна з моменту відновлення малої приватизації у вересні 2022 року.

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

Як зазначається, за рік команда знайшла нових власників для 439 збиткових державних активів. В середньому майже 5 підприємців змагаються за кожен актив – загалом в приватизації взяли участь понад 2000 українських бізнесменів.

Нові власники, окрім переможних сум, мають сплатити 960 млн грн боргів підприємств перед працівниками та бюджетом, а також 680 млн грн ПДВ (20% від переможних пропозицій на аукціонах).

Серед найбільших активів, які продав ФДМУ:

Готель «Ермітаж» у Києві – 311 млн грн

ДП «Укроборонресурси» у Києві – 210 млн грн

ДП «Рівнеторф» – 205 млн грн

Морський порт «Усть-Дунайськ» – 201 млн грн

АТ «Львівський ювелірний завод» – 185 млн грн.

«Рішення відновити малу приватизацію виявилось на 100% виправданим – нам вдалося залучити 4 млрд грн для підтримки Сил оборони та створити можливості для розвитку бізнесу. Сьогодні перед нами стоїть ще більший виклик – продаж активів великої приватизації та санкційного майна. Це дозволить залучити міжнародні інвестиції та отримати ще більше коштів для бюджету», – зазначає в.о. Голови ФДМУ Олександр Федоришин.

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