В Одессе остановили пьяного водителя с уровнем алкоголя в крови в 25 раз выше нормы

Патрульные остановили водителя Renault, нарушившего правила дорожного движения.

Фото: полиция Одесской области

В Одессе правоохранители остановили автомобиль Renault за нарушение ПДД. Во время общения с водителем они обнаружили признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба полиции области.

Полицейские предложили водителю пройти осмотр состояния опьянения. Мужчина согласился. В результате драгер показал стрелки "в небо". Это означает, что уровень алкоголя в крови человека превышал норму в 25 раз.

Патрульные составили на водителя протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель сбил двух мотоциклистов, один из них погиб.

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