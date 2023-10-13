В Одесі зупинили п’яного водія з рівнем алкоголю у крові в 25 разів вище за норму

Патрульні зупинили водія Renault, який порушив правила дорожнього руху.

Фото: поліція Одеської області

В Одесі правоохоронці зупинили автомобіль Renault за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем вони виявили ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляє пресслужба поліції області.

Поліцейські запропонували водію пройти огляд на стан сп’яніння. Чоловік погодився. В результаті драгер показав стрілки «у небо». Це означає, що рівень алкоголю у крові людини перевищував норму у 25 разів.

Патрульні склали на водія протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій збив двох мотоциклістів, один з них загинув.

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