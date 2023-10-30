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Можно сверяться: опубликован текст Радиодиктанта национального единства – 2023

12:53, 30 октября 2023
Радиодиктант состоялся 27 октября в День украинской письменности и языка.
Можно сверяться: опубликован текст Радиодиктанта национального единства – 2023
Источник фото: Ирина Бородаева / Укринформ
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Сайт «Украинского радио» опубликовал текст Радиодиктанта национального единства – 2023 «Дороги Украины», который состоялся 27 октября, в День украинской письменности и языка.

Текст Радиодиктанта зачитал актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский. Автором стала поэтесса, переводчица, автор прозаических сочинений, лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко. К методической работе над Радиодиктантом традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Текст радиодиктанта:

Дороги України

Дороги України — переплутані нитки любові. 

Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч — весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі, на обрії, вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією.

У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися.

Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через Десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі — схоже на народну ікону. Фари вихоплюють кам'янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні.

Підірвані мости лежать животами у своїх ріках — і ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пилюга стоять над жнивними полями. Тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках. Барвисті гори гарбузів між ріллі, і кукурудзи до пізньої осені виструнчені на городах стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів.

Дороги України — переплутані нитки любові: подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської, і знати: наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом.

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