Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

Поддельное судебное решение на днях было обнаружено в Сумской области.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Тростянецкого районного суда Сумской области Александр Огиенко, 16 октября на электронную почту суда поступило заявление от местного жителя с просьбой прислать на его электронный адрес полный текст решения суда от 18 ноября 2022 года по делу по иску о взыскании долга при выплате заработной платы.

В подтверждение наличия соответствующего судебного решения мужчина направил копию резолютивной части судебного решения от 18 ноября 2022 года, якобы принятого судьей Александром Огиенко.

Впрочем, как выяснил судья, у него на рассмотрении вообще не было указанного дела, соответственно, он не мог принять судебное решение, которое просил предоставить гражданин.

Кроме того, на «судебном решении», присланном в суд мужчиной, была указана фамилия секретаря судебного заседания, которая никогда не работала в Тростянецком райсуде, а штамп на «решении» не соответствовал оригинальному штампу суда.

На основании обстоятельств, изложенных судьей Александром Огиенко, зарегистрировано уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса.

Напомним, что поддельные судебные решения время от времени фиксируются в разных частях Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.