Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

Підроблене судове рішення днями було виявлено в Сумській області.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя суддя Тростянецького районного суду Сумської області Олександр Огієнко, 16 жовтня на адресу електронної пошти суду надійшла заява від місцевого мешканця з проханням надіслати на його електрону адресу повний текст рішення суду від 18 листопада 2022 року у справі за позовом про стягнення заборгованості при виплаті заробітної плати.

На підтвердження наявності відповідного судового рішення, чоловік надіслав копію резолютивної частини судового рішення від 18 листопада 2022 року, нібито ухваленого суддею Олександром Огієнком.

Втім, як з’ясував суддя, у нього на розгляді взагалі не перебувала зазначена справа, відповідно, він не міг ухвалити рішення, яке просив надати громадянин.

Крім того, на «судовому рішенні», що надіслав в суд чоловік, було зазначене прізвище секретаря судового засідання, яка ніколи не працювала в Тростянецькому райсуді, а штамп на «рішенні» не відповідав оригінальному штампу суду.

На підставі обставин, викладених суддею Олександром Огієнком, зареєстровано кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що підроблені судові рішення час від часу фіксуються в різних частинах України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.