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Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

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Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

13:47, 23 жовтня 2023
Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.
Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв
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Дещо курйозним результатом завершилася спроба дідуся врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом за правопорушення, передбачене ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Дарницького районного суду міста Києва Людмила Комаревцева, у неї в провадженні знаходилось справа за ч.1 ст. 130 КУпАП щодо неповнолітнього місцевого мешканця Ч., якого патрульні поліцейські запідозрили у керуванні мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння.

2 жовтня 2023 року суддя розглянула зазначену справу та позбавила водія мотоцикла права керування строком на 1 рік із стягненням 17 тис. гривень у вигляді штрафу.

Раптом, 18 жовтня в Дарницький райсуд з’явився дядько Ч., який повідомив помічнику судді Людмили Комаревцевої, що Ч. проживає з дідусем, а справа про його адміністративне правопорушення нібито була закрита судом.

На підтвердження своїх слів чоловік надав помічнику судді постанову Дарницького райсуду від 2 жовтня 2023 року, винесену від імені судді Людмили Комаревцевої.

Також, громадянин повідомив, що напередодні судового засідання, в ніч на 2 жовтня, дідусю Ч. у месенджер надійшло повідомлення від невідомої особи, яка стверджувала, що має вплив на суддю Людмилу Комаревцеву та може внести в Реєстр судових рішень «потрібне» рішення. На підтвердження своїх слів невідомий надіслав дідусю запис розмови двох осіб про виготовлення копії постанови суду.

Таким чином, невідомі змогли переконати дідуся у своїх «повноваженнях» та отримали від нього 20 тис. гривень за відповідне «судове рішення», яке й було надіслано дідусю Ч. у вигляді роздрукованої фотокопії постанови Дарницького райсуду.   

Дядько Ч. надав помічнику судді Людмили Комаревцевої зазначене «судове рішення», датоване 2 жовтня 2023 року, проте виявилося, що переписка з невідомими не збереглася.

У зв’язку з цим суддя Людмила Комаревцева повідомила, що вказане «судове рішення» є підробкою, а «підпис» судді не відповідає її реальному підпису.

Також суддя зазначила, що судді Дарницького райсуду міста Києва вже не вперше стикаються з випадками підроблення рішень саме Дарницького райсуду.

Зазначимо, що в Києві дійсно регулярно фіксуються факти підробки рішень столичних райсудів з відповідними шахрайськими діями групи невідомих осіб, які отримують від громадян гроші нібито за «судові рішення».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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