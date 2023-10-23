Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Дещо курйозним результатом завершилася спроба дідуся врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом за правопорушення, передбачене ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.
Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Дарницького районного суду міста Києва Людмила Комаревцева, у неї в провадженні знаходилось справа за ч.1 ст. 130 КУпАП щодо неповнолітнього місцевого мешканця Ч., якого патрульні поліцейські запідозрили у керуванні мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння.
2 жовтня 2023 року суддя розглянула зазначену справу та позбавила водія мотоцикла права керування строком на 1 рік із стягненням 17 тис. гривень у вигляді штрафу.
Раптом, 18 жовтня в Дарницький райсуд з’явився дядько Ч., який повідомив помічнику судді Людмили Комаревцевої, що Ч. проживає з дідусем, а справа про його адміністративне правопорушення нібито була закрита судом.
На підтвердження своїх слів чоловік надав помічнику судді постанову Дарницького райсуду від 2 жовтня 2023 року, винесену від імені судді Людмили Комаревцевої.
Також, громадянин повідомив, що напередодні судового засідання, в ніч на 2 жовтня, дідусю Ч. у месенджер надійшло повідомлення від невідомої особи, яка стверджувала, що має вплив на суддю Людмилу Комаревцеву та може внести в Реєстр судових рішень «потрібне» рішення. На підтвердження своїх слів невідомий надіслав дідусю запис розмови двох осіб про виготовлення копії постанови суду.
Таким чином, невідомі змогли переконати дідуся у своїх «повноваженнях» та отримали від нього 20 тис. гривень за відповідне «судове рішення», яке й було надіслано дідусю Ч. у вигляді роздрукованої фотокопії постанови Дарницького райсуду.
Дядько Ч. надав помічнику судді Людмили Комаревцевої зазначене «судове рішення», датоване 2 жовтня 2023 року, проте виявилося, що переписка з невідомими не збереглася.
У зв’язку з цим суддя Людмила Комаревцева повідомила, що вказане «судове рішення» є підробкою, а «підпис» судді не відповідає її реальному підпису.
Також суддя зазначила, що судді Дарницького райсуду міста Києва вже не вперше стикаються з випадками підроблення рішень саме Дарницького райсуду.
Зазначимо, що в Києві дійсно регулярно фіксуються факти підробки рішень столичних райсудів з відповідними шахрайськими діями групи невідомих осіб, які отримують від громадян гроші нібито за «судові рішення».
Автор: В’ячеслав Хрипун
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