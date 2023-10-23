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Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

13:47, 23 октября 2023
Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.
Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников
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Несколько курьезным результатом завершилась попытка дедушки спасти внука от лишения прав на управление мотоциклом за правонарушение, предусмотренное ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Дарницкого районного суда города Киева Людмила Комаревцева, у нее в производстве находилось дело по ч.1 ст. 130 КоАП относительно несовершеннолетнего местного жителя Ч., которого патрульные полицейские заподозрили в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

2 октября 2023 года судья рассмотрела указанное дело и лишила водителя мотоцикла права на управление транспортным средством сроком на 1 год с взысканием 17 тыс. гривен в виде штрафа.

Внезапно, 18 октября в Дарницкий райсуд явился дядя Ч., который сообщил помощнику судьи Людмилы Комаревцевой, что Ч. проживает с дедушкой, а дело о его административном правонарушении якобы было закрыто судом.

В подтверждение своих слов мужчина предоставил помощнику судьи постановление Дарницкого райсуда от 2 октября 2023 года, вынесенное якобы от имени судьи Людмилы Комаревцевой.

Также гражданин сообщил, что накануне судебного заседания, в ночь на 2 октября, дедушке Ч. в мессенджер поступило сообщение от неизвестного лица, утверждавшего, что он имеет влияние на судью Людмилу Комаревцеву и может внести в Реестр судебных решений «нужное» решение. В подтверждение своих слов неизвестный направил дедушке запись разговора двух лиц об изготовлении ими копии постановления суда.

Таким образом, неизвестные смогли убедить дедушку в своих полномочиях и получили от него 20 тыс. гривен за соответствующее «судебное решение», которое и было отправлено дедушке Ч. в виде распечатанной фотокопии постановления Дарницкого райсуда.

Дядя Ч. предоставил помощнику судьи Людмилы Комаревцевой указанное «судебное решение», датированное 2 октября 2023 года, однако оказалось, что переписка с неизвестными не сохранилась.

В связи с этим судья Людмила Комаревцева сообщила, что указанное «судебное решение» является подделкой, а «подпись» судьи не соответствует ее реальной подписи.

Также судья отметила, что судьи Дарницкого райсуда города Киева уже не в первый раз сталкиваются со случаями подделки решений именно Дарницкого райсуда.

Отметим, что в Киеве действительно регулярно фиксируются факты подделки решений столичных райсудов с соответствующими мошенническими действиями группы неизвестных лиц, получающих от граждан деньги якобы за «судебные решения».

Автор: Вячеслав Хрипун

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