Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Несколько курьезным результатом завершилась попытка дедушки спасти внука от лишения прав на управление мотоциклом за правонарушение, предусмотренное ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.
Как сообщила в Высший совет правосудия судья Дарницкого районного суда города Киева Людмила Комаревцева, у нее в производстве находилось дело по ч.1 ст. 130 КоАП относительно несовершеннолетнего местного жителя Ч., которого патрульные полицейские заподозрили в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.
2 октября 2023 года судья рассмотрела указанное дело и лишила водителя мотоцикла права на управление транспортным средством сроком на 1 год с взысканием 17 тыс. гривен в виде штрафа.
Внезапно, 18 октября в Дарницкий райсуд явился дядя Ч., который сообщил помощнику судьи Людмилы Комаревцевой, что Ч. проживает с дедушкой, а дело о его административном правонарушении якобы было закрыто судом.
В подтверждение своих слов мужчина предоставил помощнику судьи постановление Дарницкого райсуда от 2 октября 2023 года, вынесенное якобы от имени судьи Людмилы Комаревцевой.
Также гражданин сообщил, что накануне судебного заседания, в ночь на 2 октября, дедушке Ч. в мессенджер поступило сообщение от неизвестного лица, утверждавшего, что он имеет влияние на судью Людмилу Комаревцеву и может внести в Реестр судебных решений «нужное» решение. В подтверждение своих слов неизвестный направил дедушке запись разговора двух лиц об изготовлении ими копии постановления суда.
Таким образом, неизвестные смогли убедить дедушку в своих полномочиях и получили от него 20 тыс. гривен за соответствующее «судебное решение», которое и было отправлено дедушке Ч. в виде распечатанной фотокопии постановления Дарницкого райсуда.
Дядя Ч. предоставил помощнику судьи Людмилы Комаревцевой указанное «судебное решение», датированное 2 октября 2023 года, однако оказалось, что переписка с неизвестными не сохранилась.
В связи с этим судья Людмила Комаревцева сообщила, что указанное «судебное решение» является подделкой, а «подпись» судьи не соответствует ее реальной подписи.
Также судья отметила, что судьи Дарницкого райсуда города Киева уже не в первый раз сталкиваются со случаями подделки решений именно Дарницкого райсуда.
Отметим, что в Киеве действительно регулярно фиксируются факты подделки решений столичных райсудов с соответствующими мошенническими действиями группы неизвестных лиц, получающих от граждан деньги якобы за «судебные решения».
Автор: Вячеслав Хрипун
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