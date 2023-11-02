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  1. В Украине

Национальная программа Future Perfect от МОН: украинцы могут учить английский в удобном формате

07:19, 2 ноября 2023
В Украине была запущена национальная программа изучения английского языка по принципу "образование на протяжении всей жизни".
Национальная программа Future Perfect от МОН: украинцы могут учить английский в удобном формате
Источник фото: tvoemisto.tv
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой анонсировал программу под названием Future Perfect, которая предоставит гражданам Украины возможность улучшить свой уровень английского языка по принципу "lifelong learning", или "образование на протяжении всей жизни".

Проект уже начал свою реализацию и представил первые сервисы, направленные на облегчение изучения английского языка в удобном и доступном формате. Бесплатные сервисы "Empower" и "Promova" стали первыми шагами в этом направлении.

"Empower" - это онлайн-платформа для изучения английского языка, которая комбинирует современные методы обучения и станет полезным инструментом как для учителей, так и для студентов. Запуск этой платформы стал возможным благодаря частичной поддержке, предоставленной Украине Кембриджем, чтобы помочь стране в условиях конфликта с Россией.

Платформа "Promova" разработана с учетом персонализированного подхода к обучению и предоставляет разнообразные инструменты для улучшения языковых навыков. Она включает в себя уроки для самостоятельной проработки, возможность общения с другими учениками и разговорные клубы.

В рамках запуска национальной программы был проведен комплексный опрос относительно уровня владения английским языком в Украине. Исследование показало, что 90% учителей английского языка, участвовавших в тестировании, имеют уровень владения языком на уровне В2 и выше.

"Это говорит о том, что наша система образования имеет мощный потенциал для развития изучения английского. В то же время должны инвестировать в это еще больше ресурсов, ведь в планах в частности - английский с детсада и бесплатное обучение и стажировки для педагогов", - отметил Оксен Лисовой.

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