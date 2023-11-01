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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

18:25, 1 ноября 2023
Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.
В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн
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31 октября в телеграмм-каналах была распространена информация о том, что Нацбанк будто бы потребовал от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить не только за отправителями наличных платежей, но и за получателями денег – держателями карточек, на которые «забрасывают» наличные. Также было сообщено, что владельцы ряда терминальных сетей будут якобы запускать финмониторинг, если за месяц на карту поступит от 30 тысяч, и от владельца счета потребуют ответить на вопрос об источнике происхождения средств.

Национальный банк Украины разъяснил «Судебно-юридической газете», соответствует ли данная информация действительности.

Так, в НБУ отметили, что требования Нацбанка к финмониторингу операций по пополнению счетов наличными через ПТКС остались неизменными.

«Национальный банк не вводил никаких новых требований по финмониторингу, а распространяющаяся на основе материала подсанкционного ресурса информация не соответствует действительности», - подчеркнул Нацбанк.

В НБУ добавили, что еще с 2020 года в соответствии с требованиями законодательства банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания, то есть терминалы) для перевода средств.

«Для этого при проведении операций по внесению наличных через ПТКС для перевода средств они должны осуществить верификацию физического лица – плательщика и получить определенную информацию о нем (в частности, фамилию и имя, местожительство плательщика, другие идентификационные данные).

Речь идет о соблюдении требований законодательства именно поставщиками платежных услуг, а не их клиентами.

Письмом от 27.10.2023 №25-0005/79667 (на который ссылается подсанкционный ресурс) Национальный банк предоставил банкам и небанковским учреждениям рекомендации по уже действующим нормам законодательства и разъяснил вопрос возможности использования так называемого «инструмента возложения».

Инструмент возложения – использование банком или небанковским учреждением информации от третьей стороны относительно надлежащей проверки клиента. К примеру, финкомпания может заключить договор о возложении функций проверки клиента с банком. И после этого использовать данные по надлежащей проверке своих клиентов, предоставленные этим банком.

Такая возможность не нова, она действует с 2020 года. То есть фактически в письме говорится, что предоставители платежных услуг могут полагаться на других поставщиков платежных услуг, от которых они могут получать информацию об идентификации и верификации клиентов, в частности, при совершении операций по пополнению счетов наличными через ПТКС», - отметили в Нацбанке.

Следовательно, никаких новых требований или более жестких подходов к осуществлению мероприятий по финмониторингу для банков и небанковских финансовых учреждений при проведении физическими лицами наличных операций с использованием ПТКС (в том числе с использованием платежных карт), Национальный банк этим письмом не устанавливает.

«Гражданам, которые совершают обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться», - добавили в НБУ.

В то же время, как подчеркнули в учреждении, Национальный банк требовал и требует от всех участников финансового рынка неукоснительного соблюдения требований законодательства, в частности, Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Следует напомнить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», банки будут более тщательно проверять финансовые операции украинцев и анализировать их финансовые возможности. Соответствующие изменения вступили в силу 7 сентября 2023 года. В частности, банк до установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции без установления деловых отношений) или во время его последующего обслуживания, используя риск-ориентированный подход, принимает меры с целью установления (проверки) финансовой возможности клиента осуществлять заявленный (запланированный) им объем финансовых операций.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 августа 2023 года Нацбанк усиливает контроль за пополнением карт через терминалы, и квитанции по результатам операций по внесению наличных средств с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Также писали, что Национальный банк Украины установил требование для банков актуализировать личные данные своих клиентов, проверить их достоверность, а также получить больше информации об источниках и назначении средств клиентов. Актуализация данных необходима для внедрения финансового мониторинга, который включает в себя анализ финансовых операций с целью выявления возможных случаев отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

Автор: Наталя Мамченко

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