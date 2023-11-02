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  1. В Україні

Національна програма Future Perfect від МОН: українці можуть вчити англійську в зручному форматі

07:19, 2 листопада 2023
В Україні було запущено національну програму вивчення англійської мови за принципом «освіта протягом усього життя».
Національна програма Future Perfect від МОН: українці можуть вчити англійську в зручному форматі
Джерело фото: tvoemisto.tv
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував програму під назвою Future Perfect, яка надасть громадянам України можливість покращити свій рівень англійської мови за принципом «lifelong learning», або «освіта протягом усього життя».

Проєкт вже розпочав свою реалізацію і презентував перші сервіси, спрямовані на полегшення вивчення англійської мови в зручному та доступному форматі. Безкоштовні сервіси «Empower» і «Promova» стали першими кроками у цьому напрямку.

«Empower» - це онлайн-платформа для вивчення англійської мови, яка комбінує сучасні методи навчання та стане корисним інструментом як для вчителів, так і для студентів. Запуск цієї платформи став можливим завдяки частковій підтримці, наданої Україні Кембриджем, щоб допомогти країні в умовах конфлікту з Росією.

Платформа «Promova» розроблена з урахуванням персоналізованого підходу до навчання і надає різноманітні інструменти для покращення мовних навичок. Вона включає в себе уроки для самостійного опрацювання, можливість спілкування з іншими учнями та розмовні клуби.

У межах запуску національної програми було проведено комплексне опитування стосовно рівня володіння англійською мовою в Україні. Дослідження показало, що 90% вчителів англійської мови, які брали участь у тестуванні, мають рівень володіння мовою на рівні В2 і вище.

«Це говорить про те, що наша система освіти має потужний потенціал для розвитку вивчення англійської. Водночас маємо інвестувати у це ще більше ресурсів, адже у планах зокрема – англійська з дитсадку та безоплатне навчання і стажування для педагогів», – зазначив Оксен Лісовий.

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