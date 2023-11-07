Запуск «смарт-мобилизации» не означает, что повестки будут рассылать в электронном виде, — Вениславский

У военнообязанных появится больше возможностей для внесения данных онлайн.

Фото: lenta.ua

Представитель Президента в Верховной Раде, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал, что представляет собой введение «смарт-мобилизации».

В частности, изменения предусматриваются то, что ранее созданная система заработает на полную. У военнообязанных появится больше возможностей для внесения данных онлайн. Об этом Вениславский рассказал в интервью «Телеграфу».

Однако, по его словам, нет смысла считать, что мобилизация будет осуществляться в электронном виде. «Смарт-мобилизация», как он отметил, в большей степени предусматривает, что закон Украины о Едином электронном реестре военнообязанных и призывниках, принятый еще в 2017 году, заработает на полную мощность.

У граждан будет интерактивный доступ к своим персональным данным в электронном кабинете. Где можно будет указать информацию об образовании, семейном положении, состоянии здоровья, профессии, а также выбрать потенциально интересную военно-учетную специальность, по которой он хотел бы служить. Также некоторые процедуры в рамках прохождения военно-учетной комиссии в формате очереди.

«Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс максимально комфортным и удобным для военнообязанного, учитывать пожелания по специальности и месту службы. Но это только интерактивный формат подачи документов и актуализация информации. Сама же система мобилизации остается такой, как она есть», — отметил Вениславский.

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