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Запуск «смарт-мобілізації» не означає, що повістки розсилатимуть в електронному вигляді, — Веніславський

13:13, 7 листопада 2023
У військовозобов'язаних з'явиться більше можливостей для внесення даних онлайн.
Запуск «смарт-мобілізації» не означає, що повістки розсилатимуть в електронному вигляді, — Веніславський
Фото: lenta.ua
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Представник Президента у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що являє собою запровадження «смарт-мобілізації».

Зокрема зміни передбачаються те, що раніше створена система запрацює на повну. У військовозобов'язаних з'явиться більше можливостей для внесення даних онлайн. Про це Веніславський розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

Проте, за його словами, наразі немає сенсу вважати, що мобілізація здійснюватиметься в електронному вигляді. «Смарт-мобілізація», як він зазначив, більшою мірою передбачає, що закон України про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників, ухвалений ще у 2017-му році, запрацює на повну потужність.

У громадян буде інтерактивний доступ до своїх персональних даних в електронному кабінеті. Де можна буде вказати інформацію про освіту, сімейний стан, стан здоров'я, професію, а також обрати потенційно цікаву військово-облікову спеціальність, за якою він хотів би служити. Також — деякі процедури в рамках проходження військово-облікової комісії в форматі черги.

«Ці зміни направлені на те, щоб зробити процес максимально комфортним і зручним для військовозобов'язаного, враховувати побажання щодо спеціальності і місця служби. Але це виключно інтерактивний формат подачі документів і актуалізація інформації. Сама ж система мобілізації залишається такою, як вона є», — зауважив Веніславський.

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