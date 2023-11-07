СБУ проводить обшуки в двох храмах УПЦ МП на Закарпатті, — ЗМІ

Зазначається, що обшуки проводять у Свято-Михайлівському храмі та храмі Різдва Божої матері на Закарпатті.

Фото: Віталій Глагола

7 листопада Служба безпеки України проводить обшуки у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Свято-Михайлівському храмі та храмі Різдва Божої матері", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що правоохоронці перевіряють інформацію про те, що священнослужителі виправдовували агресивну війну рф проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Також про обшуки повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола, він також опублікував перші фото.

Поки немає офіційної інформації від СБУ.

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