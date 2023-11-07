Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні збільшилась кількість працівників Пенсійного фонду, Мінюсту та БЕБ – Мінфін

В 2023 році найбільше персоналу втратила Податкова служба та апарати місцевих і апеляційних судів.

Штат НАБУ пропонують розширити до 1000 осіб, - зареєстровано законопроект

Також пропонується збільшити кількість осіб начальницького складу з 500 до 700 осіб.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

На оплату праці помічників-консультантів одного депутата потрібно 107,8 тисяч грн на місяць, - став відомий проект кошторису Верховної Ради

Загалом на оплату праці у Верховній Раді в 2024 році планують витратити 2,173 мільярди грн.

Прокурор по дорозі в судове засідання вживала алкоголь, а потім її зупинила поліція

Прокурорська «дисциплінарка» не оцінила пригод прокурора в робочий час, але жінка змогла переконати, що в неї стався нервовий зрив.

  1. В Україні

СБУ проводить обшуки в двох храмах УПЦ МП на Закарпатті, — ЗМІ

13:07, 7 листопада 2023
Зазначається, що обшуки проводять у Свято-Михайлівському храмі та храмі Різдва Божої матері на Закарпатті.
СБУ проводить обшуки в двох храмах УПЦ МП на Закарпатті, — ЗМІ
Фото: Віталій Глагола
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

7 листопада Служба безпеки України проводить обшуки у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Свято-Михайлівському храмі та храмі Різдва Божої матері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють інформацію про те, що священнослужителі виправдовували агресивну війну рф проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Також про обшуки повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола, він також опублікував перші фото.

Поки немає офіційної інформації від СБУ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва