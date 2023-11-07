СБУ проводит обыски в двух храмах УПЦ МП в Закарпатье, — СМИ

Обыски проводятся в Свято-Михайловском храме и храме Рождества Божьей матери на Закарпатье.

Фото: Виталий Глагола

7 ноября Служба безопасности Украины проводит обыски в двух храмах УПЦ МП на Закарпатье. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Свято-Михайловском храме и храме Рождества Божьей матери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проверяют информацию о том, что священнослужители оправдывали агрессивную войну рф против Украины и разжигали межконфессиональную рознь.

Также об обысках сообщил местный журналист Виталий Глагола, он также опубликовал первые фото.

Пока нет официальной информации от СБУ.

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