В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину, фото и видео

Памятник Пушкину находился в сквере на Берестейском проспекте.

В среду, 15 ноября, в Киеве на Брестском проспекте демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Памятник был расположен в сквере на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института.

Отметим, что после начала широкомасштабного вторжения россии памятник Пушкину неоднократно обливали краской и писали на постаменте требования снести его.

Фото и видео из соцсетей

Ранее сообщалось, что Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Напомним, что Министерство культуры инициировало изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Также мы писали, что в центре Запорожья окончательно демонтировали памятник Пушкину.

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