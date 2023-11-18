В Кривом Роге мужчина устроил «пьяный форсаж» и был наказан

Мужчину задержали и составили на него административные материалы.

Фото: patrol.police.gov.ua

В Кривом Роге полицейские задержали водителя, который пытался скрыться от правоохранителей во время комендантского часа.

«На днях, в комендантский час, во время несения службы в Центрально-Городском районе инспекторы заметили автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома с работающим двигателем.

Как только патрульные приблизились к автомобилю, водитель начал ехать и ускоряться. На требования охранников порядка об остановке транспортного средства водитель не реагировал», - говорится в сообщении патрульной полиции Кривого Рога.

Во время движения на улице Емельянова 51-летний водитель выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие в виде электроопоры, но это нарушителя не остановило, и он продолжил движение дальше.

Впоследствии усилиями нескольких экипажей патрульные заблокировали автомобиль. Водитель пытался скрыться от правоохранителей пешком, но его задержали.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки опьянения. Пройти осмотр или тест водитель отказался.

Патрульные составили водителя административные материалы, а именно: протоколы по ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) КУоАП.

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