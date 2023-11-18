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У Кривому Розі чоловік влаштував «п'яний форсаж» і був покараний

08:42, 18 листопада 2023
Чоловіка затримали та склали на нього адміністративні матеріали.
У Кривому Розі чоловік влаштував «п'яний форсаж» і був покараний
Фото: patrol.police.gov.ua
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У Кривому Розі поліцейські затримали водія, який намагався втекти від правоохоронців піж час комендантської години.

«Днями, в комендантську годину, під час несення служби в Центрально-Міському районі інспектори помітили автомобіль Volkswagen, припаркований біля будинку із працюючими двигуном.

Щойно патрульні наблизилися до автівки, водій почав їхати та прискорюватись. На вимоги охоронців порядку про зупинку транспортного засобу водій не реагував», - сказано у повідомленні патрульної поліції Кривого Рогу.

Під час руху на вулиці Ємельянова 51-річний водій виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на перешкоду у вигляді електроопори, але й це порушника не зупинило і він продовжив рух далі.

Згодом зусиллями кількох екіпажів, патрульні заблокували автівку. Водій намагався втекти від правоохоронців пішки, але його затримали.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки сп‘яніння. Пройти огляд або тест керманич відмовився.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали, а саме: протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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