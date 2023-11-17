Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Фото: Оксен Лісовий

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 17 листопада повідомив, що Комітет з питань освіти рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроект 10177 про вищу освіту, прибравши з нього норми про скасування заочної та вечірньої форм навчання.

Разом з тим, міністр освіти і науки Оксен Лісовий у коментарі УП зазначив, що «з огляду на наявність індивідуальних траєкторій навчання, немає сенсу зберігати заочну та вечірню форми навчання». Він додав, що заочне та вечірнє навчання є «пережитком».

«Я не можу сказати, чи будуть скасовані заочна й вечірня форми навчання з 2024-го року. Це залежить від того, як поставиться до цієї ініціативи Верховна Рада в кінцевому результаті. Ми зі свого боку будемо повторно ініціювати цю пропозицію», – додав очільник МОН.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 8 листопада ухвалила закон (законопроект №10092), яким вирішила залишити заочну та вечірню форми навчання для бакалаврів та магістрів у 2024 році. Народні обранці прибрали зазначене положення із голосування та ухвалили законопроект без нього.

Автор: Наталя Мамченко

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