Министр образования Оксен Лисовый: мы будем повторно инициировать отмену заочной и вечерней формы обучения с 2024 года

Комитет ВР рекомендовал оставить заочную и вечернюю формы обучения, которую хочет отменить Минобразования.

Фото: Оксен Лисовый

Постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук 17 ноября сообщил, что Комитет по вопросам образования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 10177 о высшем образовании, убрав с него нормы об отмене заочной и вечерней форм обучения.

Вместе с тем, министр образования и науки Оксен Лисовый в комментарии УП отметил, что «учитывая наличие индивидуальных траекторий обучения, нет смысла сохранять заочную и вечернюю формы обучения». Он добавил, что заочное и вечернее обучение является «пережитком».

«Я не могу сказать, будут ли отменены заочная и вечерняя формы обучения с 2024 года. Это зависит от того, как отнесется к этой инициативе Верховная Рада в конечном счете. Мы со своей стороны будем повторно инициировать это предложение», – добавил глава МОН.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада 8 ноября приняла закон (законопроект №10092), которым решила оставить заочную и вечернюю формы обучения для бакалавров и магистров в 2024 году. Народные избранники убрали указанное положение с голосования и приняли законопроект без него.

Автор: Наталья Мамченко

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