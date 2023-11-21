Харьковчанину, который накопал песка на 300 тысяч, грозит три года тюрьмы

25-летний харьковчанин без разрешительных документов добыл около 45 тонн кварцевого песка.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Жителя Харькова будут судить за незаконную добычу песка. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что в сентябре 2023 года 25-летний мужчина, не имея специального разрешения на пользование недрами, осуществил добычу кварцевого песка на земельном участке, расположенном на территории ГП «Леса Украины» филиала «Октябрьское лесное хозяйство».

Масса незаконно добываемого песка составляет около 45 тонн. Государству нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. грн.

В суд направлен обвинительный акт в отношении харьковчанина по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в большом размере.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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