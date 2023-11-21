Харків’янину, який накопав піску на 300 тисяч, загрожує три роки тюрми

25-річний харків'янин без жодних дозвільних документів видобув близько 45 тонн кварцевого піску.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Жителя Харкова судитимуть за незаконне видобування піску. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що у вересні 2023 року 25-річний чоловік, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, здійснив видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, розташованій на території ДП «Ліси України» філії «Жовтневе лісове господарство».

Маса незаконно видобутого піску складає близько 45 тонн. Державі завдано збитків на суму понад 300 тис. грн.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно харків’янина за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

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