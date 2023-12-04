В Одесской области разоблачили рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и выбивали деньги из военнообязанных

В Одесской области разоблачили рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников Службы безопасности и военкомата и "выбивали" деньги от потенциальных призывников. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что за разные суммы "откупа" они обещали не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации.
Для "убедительности" злоумышленники подделали себе шевроны СБУ и предъявляли жертвам фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы. В случае отказа платить – рэкетиры угрожали похищением и физической расправой.
Задокументирован факт вымогательства 20 тысяч долларов с местного жителя.
В настоящее время злоумышленники задержаны. Они взяты под стражу и им сообщено о подозрении в:
- вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения;
- незаконном лишении свободы или похищении человека;
- самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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