В четырех областях стартуют услуги соцсопровождения военным и их семьям на базе воинских частей

Сейчас пилот стартует в четырех областях.

Источник фото: armyinform.com.ua

С 1 декабря началось предоставление услуги социального сопровождения военным и их семьям на базе воинских частей.

Как отметили в Министерстве социальной политики, социальное сопровождение – это возможность получить помощь в гражданских вопросах для военного и его семьи в начале службы, во время ее прохождения и на этапе демобилизации.

«Ключевая цель услуги – это оказать психосоциальную поддержку военному и семье в вопросах, не касающихся направления военной службы. Например, проконсультировать по оформлению документов или представительства в государственных учреждениях, проинформировать о выплатах и льготах, обеспечить юридическую помощь, помощь в профилактике зависимостей, организовать поддержку семьи вместе со специалистами социальной работы в обществе», - пояснили в ведомстве.

Последние месяцы Минсоцполитики, совместно с Минобороны, проводили подготовку запуска этой услуги в пилотном проекте. Это время команда активно работала с воинскими частями, обучала потенциальных представителей услуг.

Сейчас пилот стартует в четырех областях – Полтавская, Киевская, Ивано-Франковская и Волынская. Там отобраны воинские части, которые первыми присоединятся к проекту. Уже известны представители услуг – то есть те организации, которые и обеспечат эту поддержку.

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