В «Слуге народа» заявили, что Украина в последнее время получила от партнеров положительные оценки по борьбе с коррупцией

Международные партнеры отмечают позитивные изменения в направлении борьбы с коррупцией в Украине, отмечают в «Слуге народа».

Украина в последнее время получила от партнеров положительные оценки успехов на ниве борьбы с коррупцией. Об этом, как отмечает официальный сайт парламента, рассказал народный депутат от «Слуги народа», член парламентского Комитета по налоговой и таможенной политике Алексей Леонов.

«Украина в последнее время получила от партнеров положительные оценки. В частности, на саммите НАТО в Вильнюсе был отмечен прогресс в борьбе с коррупцией. Госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил Украину в этом вопросе, также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что видит действительно важные шаги в борьбе с коррупцией.

Сегодня мы видим действительно мощную работу НАБУ, демонстрирующую задержание депутатов, высокопоставленных должностных лиц, представителей центральных органов власти, представителей руководящих органов облсоветов», - отметил политик.

По его словам, процесс очищения от коррупционеров продолжается, и есть конкретные результаты. Он отметил, что парламент также приобщается к работе в этом направлении и принимает важные законопроекты.

«Недавно мы приняли в первом чтении документы, касающиеся борьбы с коррупцией. Это антикоррупционные законы, усиливающие способность наших антикоррупционных органов, в частности НАПК, НАБУ и САП. По словам наших друзей и партнеров, они полностью отвечают требованиям ЕС и Еврокомиссии», - сказал народный депутат.

Он пояснил, что после окончательного одобрения законопроектов НАПК сможет проверять имущество, приобретенное чиновниками до назначения на должности. НАБУ в течение трех лет увеличит свой штат специалистов до 1000 человек. Также будет усилена самостоятельность САП.

Автор: Наталья Мамченко

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