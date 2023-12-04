Как получить право на брак несовершеннолетним: разъяснение Минюста

По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, как несовершеннолетнему лицу получить право на брак.

Лицо, которому исполнилось 16 лет, право на брак может получить по решению суда, если будет установлено соответствие его интересам. Такое заявление должно рассматриваться судом по правилам отдельного производства и подсудно по месту жительства заявителя.

Вместе с тем, о подаче такого заявления суд должен уведомить родителей или попечителя, поскольку они обязаны защищать интересы ребенка, а следовательно, должны обладать информацией о его жизненных намерениях. В то же время возражение родителей или опекуна не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Основаниями для получения разрешения на брак до достижения 18-летия могут стать:

беременность;

фактическое создание семьи;

рождение ребенка.

Суд дает право несовершеннолетнему лицу заключить брак с конкретным лицом, данные о котором четко указываются в судебном решении. Если же оба лица, которые намерены заключить брак, несовершеннолетние, то каждый из них должен подать в суд отдельное заявление о предоставлении права на брак.

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